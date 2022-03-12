中職／想跟德保拉組連線 泰迪奧運體驗巧遇姚明

從統一獅轉戰中信兄弟，泰迪坦言很期待與德保拉組成夢幻陣容，去年他因參加奧運而離開獅隊，對於奧運印象最深刻的是遇到前NBA球星姚明，直呼：「他真的超高。」

泰迪是前年統一獅隊封王功臣之一，今年加入的中信兄弟隊則要尋求衛冕，泰迪表示，很開心能夠加入兄弟，對於兄弟打者印象最深的是張志豪，「他是很好的打者，我們有很多好打者，他們都有很好的打擊能力，對每位投手都很有威脅性。」

泰迪去年離開台灣前拿下6勝，德保拉同時期以7勝略微領先，兩人在投手榜上表現競爭，泰迪表示，很期待有德保拉這樣的投手作為隊友，「我們是很好的隊伍、有很好的隊友，也期待我們有很好的球季，一起努力地投球。」

中信兄弟新洋投泰迪。圖／中信兄弟隊提供

今年對上前東家統一獅隊也會是話題，泰迪表示，去年疫情期間在隊內賽有對決過獅隊打者，「跟他們對決很有趣，相信今年再碰上也會如此。」

泰迪在季中因代表墨西哥隊參加東京奧運而離開，他表示：「參加奧運是很棒的經驗，對於很多人來說，奧運是連想都不敢想的夢，所以這真的是很大的榮耀，能夠身為奧運代表隊的一份子，能參加奧運很瘋狂、很酷，對許多人來說是一生中只有一次的機會。」

193公分的泰迪也主動提到，自己身高不低，但在奧運竟然遇到有人比自己還高出許多，必須抬頭才看得到臉，原來這人就是229公分的「移動長城」姚明。

談起這段巧遇姚明的經歷，泰迪笑說：「他真的是很高、很魁武的人，我們都知道姚明是誰，這真的是很酷的體驗。」