中職／初先發還在調 王維中挨轟、江少慶投觸身

味全龍隊與富邦悍將隊今天在斗六球場舉行自辦熱身賽，兩隊王牌投手春訓初次實戰都有狀況，王維中開場就挨轟，1局丟掉2分，江少慶2局無失分，但出現觸身球、暴投。

去年球季這兩位旅外強投沒機會同場較勁，王維中日前受訪時曾說很希望對決，結果今天提前上演，第一次實戰登板也有局數限制，王維中1局限定，江少慶則是2局或40球就會換下。

王維中面對悍將打線被連敲3安，開局就先被林哲瑄敲出陽春砲，接著王正棠內野安打、霸帝士二壘打再掉1分，好不容易解決高國輝後又被林益全敲安，還好接下來成功製造雙殺守備，化解一、三壘有人危機，成功止血。

富邦悍將隊投手江少慶。圖／聯合報系資料照

江少慶的第1局是乾淨俐落的3上3下，第2局續投出現狀況，1出局後先被李凱威敲出二壘打，接著對蔣少宏投出觸身球、三振陳品捷的是一顆暴投，也讓對手攻佔二、三壘，不過最後讓吳東融敲出滾地，避免失分。

兩隊王牌的首戰表現，王維中總計1局用18球，被敲4支安打，失2分，最快球速在139公里左右；江少慶則是2局用26球，無失分，被敲1支安打，另有2次三振、1次觸身保送，最快球速149公里。