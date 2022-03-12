中職／桃猿第二波調薪 陳俊秀月薪93萬登頂野手一哥

樂天桃猿隊今天公布第二波談薪結果，陳俊秀陳俊秀簽下一年合約月薪93萬元，加上激勵獎金合約總值1136萬元，成為中職野手「薪」一哥，也刷新隊史最高薪紀錄。

猿隊今天公布的調薪結果，投手方面，游朝惟加薪7萬元來到月薪13萬元，王躍霖減月薪7萬元，簽下一年約月薪39萬元；野手方面，張閔勛在2022年月加薪2萬元，月薪11萬元，邱丹加薪4萬元來到月薪9萬元，廖健富月薪平盤，陳晨威月減薪3萬元，月薪21萬元。

猿隊林泓育今年獲得三年複數約，月薪依序為85萬元、88萬元、90萬元，已經先超越過去陳金鋒3年3003萬、平均83.4萬元月薪紀錄，而今天陳俊秀月薪再超越林泓育，刷新隊史紀錄，也是現役中職野手最高薪。

陳俊秀從2014年返台加入Lamigo桃猿隊（樂天前身），打擊表現持續穩定，過去都簽複數年合約，今年球季結束後可取得自由球員資格的他，首次選擇簽下一年約。