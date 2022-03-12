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中職／史上首位救援王 前統一獅湯尼驚傳染疫過世享年59歲

聯合新聞網 / 綜合報導
湯尼的朋友也在臉書發文不捨他的離去。 圖／取自FB(@Rene Hinjosa)
湯尼的朋友也在臉書發文不捨他的離去。 圖／取自FB(@Rene Hinjosa)

前效力於中華職棒統一獅隊、俊國熊隊的「中職史上首次救援王」洋投（Tony Metoyer）傳出前陣子因感染新冠肺炎過世，享年59歲。

湯尼是透過中職史上洋將選秀，於第2輪第2順位加入統一獅隊，早期因為投手沒有明確分工定位，因此湯尼不管是先發、後援都有出場，他曾在職棒元年8場先發，也在職棒元年以9次救援成功拿下「中職史上首次救援王」獎項，也成為中華職棒最初期救援投手代名詞。

前獅隊洋投湯尼在中職元年拿到史上首次救援王獎項。 聯合報系資料照
前獅隊洋投湯尼在中職元年拿到史上首次救援王獎項。 聯合報系資料照

隔年湯尼主要以中繼、後援為主，出賽47場、一共115.2局，最後拿下20次救援成功，以防禦率2.26的優異成績連莊救援王。不過在職棒3年的時候出賽15場，只拿下了1勝1敗2救援，防禦率5.65成績不如獅隊預期，加上有傷在身，於上半季遭到解約。

1993年時，湯尼受到另一支新成軍的球隊俊國熊隊禮聘，再度來台主司救援一職，湯尼也成為了中華職棒史上第一位身兼兩支球隊開朝元老重任的球員，後來因為職棒水準提升、年齡增長，湯尼成績無法符合教練團要求，於1996年球季結束後離開台灣，1999年高掛球衣，返鄉擔任教練傳承球季技給予下一代。

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