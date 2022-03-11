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中職／林子偉幫獅隊敲致勝安 劉予承把關8局K掉朱育賢

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
林子偉。 中央社
林子偉。 中央社

統一獅隊今天在自辦熱身賽以5：4擊敗樂天桃猿隊，勝利打點由隨隊練球的林子偉在第6局敲出，一棒帶有2分打點，本季備受期待的小將劉予承，登板演出三上三下，包括三振去年打擊雙冠王朱育賢

獅隊此役由姚杰宏先發，投2局失1分，接續由楊孟沅、王鏡銘、邱浩鈞、吳丞哲、劉軒荅、劉予承、江承峰接力登場，其中邱浩鈞、吳丞哲及劉予承都讓對手三上三下，劉予承負責8局上，先K掉朱育賢，再接連讓成晉、嚴宏鈞擊出滾地球、飛球出局。

猿隊首局就攻城掠地，兩出局後由郭嚴文獲得保送上壘，朱育賢敲出安打，梁家榮補上安打帶有1分打點，林楷錡在第4局為猿隊貢獻安打斬獲1分打點。

猿隊由林子崴先發，投5局被敲3安打、失2分（責失1分），有5次保送、6次三振，他在第4局、5局都面臨滿壘，陳鏞基、姚雨翔皆以高飛犧牲打為獅隊建功。

2：2的局面，猿隊第6局由蘇俊璋登板，先保送蘇智傑，許哲晏揮出二壘打、攻占二三壘，林子偉補上安打、一棒掃回2分，7局則由蘇智傑在滿壘局面再敲高飛犧牲打。

猿隊朱俊祥在9局下登板，被高國慶敲出安打，3個出局數都用三振取得；打線出現1轟，為余德龍在9局上的陽春砲狙擊江承峰。

朱育賢 林子偉

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