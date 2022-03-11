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日職／新庄剛志親回：王柏融無大礙 宣布選手監督再啟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融目前傷勢無礙。 擷圖自推特（資料照）
王柏融目前傷勢無礙。 擷圖自推特（資料照）

日本職棒火腿隊今天以5：6輸給廣島隊，也是監督「BIG BOSS」新庄剛志首次嘗到輸球滋味，賽後又大膽宣布「選手監督」計畫還有第2彈，明天兵符要交給近藤健介，也透露挨觸身球的王柏融沒有大礙。

火腿上一次輸球是2月26日的第一場官辦熱身賽，當時新庄剛志是交給上澤直之擔任監督，自己坐在飯店的陽台觀看比賽，而接下來火腿7場比賽戰績是5勝2和，到今天才再次輸球。

火腿今天雖然在2局上靠著渡邊諒陽春砲先得分，不過4局下渡邊守一壘時的失誤造成滿壘，也讓對手靠著一支二壘打敲回3分超前，8局下火腿又出現失誤再多掉2分，讓9局上今川優馬敲出3分砲形同空響。

新庄剛志賽後不願受訪，僅透過球團公關表示：「平凡失誤的恐怖之處，選手最知道了。」他後續也在個人的Instagram上宣布，「明天廣島戰就交給近藤監督了！」

而台灣好手王柏融在此戰擔任第6棒、指定打擊，4局上被廣島投手大瀬良大地一顆近身的143公里速球，砸中王右膝，痛到要靠人攙扶才能退場，新庄剛志也在IG回覆球迷提問時說：「柏融沒有大礙喔。」

火腿 新庄剛志 王柏融

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