快訊

獨／3台灣名嘴赴陸涉非法報明牌 遭重判3至4年徒刑

中職／余謙好投壓制桃猿 熱身賽累積9局未失分

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中職自辦熱身賽，中信兄弟隊投手余謙。圖／中信兄弟隊提供
中職自辦熱身賽，中信兄弟隊投手余謙。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊投手余謙春訓表現很猛，今天對樂天桃猿隊先發4局無失分，率領球隊以6：2獲勝，最快球速來到147公里，自辦熱身賽出賽3場、累績9局沒有丟過分數。

兄弟今天移師嘉義縣棒球場，除了余謙好投外，同樣競爭先發的魏碩成、楊志龍、黃恩賜分別投2、1、1局無失分，春訓初登板的吳俊偉0.2局掉2分，林瑞祥收下最後0.1局。

余謙前一場在3月5日先發對上味全龍隊，就有3局無失分的成果，當時一軍牛棚教練林恩宇肯定他的企圖心，但也希望看到他面對危機的表現。

不過余謙今天先發沒機會展現危機處理能力，投4局僅被敲出2支安打，分散在第3、4局，另有3次三振、沒有保送，只用了31球就打卡下班，最快球速來到147公里。

兄弟自辦熱身賽從2月底開打，余謙前兩場是在2月28日的隊內賽繳出先發2局無失分、被敲1安、1K的成績，3月5日對龍隊3局無失分、被敲2安、2K；加上今天，余謙一共9局投球只被敲出5支安打，另有6次三振無保送。

猿隊先發投手陳克羿表現也不俗，3局沒有掉分，被敲2支安打，另有2次三振、2次保送，他在賽後受訪時自我檢討：「直球狀況不錯，但太常丟到2好3壞。」

兄弟打線從第7局開始得分，王政順1出局滿壘時擊出安打，敲回全場第1分，接著潘志芳高飛犧牲打、陳文杰安打，各有1分打點，8局王政順的安打再追加2分打點，9局岳政華安打打回第6分。

余謙 球速

延伸閱讀

日職／吳念庭先發4支0 連8打數沒安打

中職／國票金控首次冠名 中職熱身賽19日開打

中職／13日熱身賽換對手 悍將今年唯一「內戰」來了

中職／廖任磊對新北3局飆4K 曹祐齊中繼兩局失兩分

相關新聞

中職／余謙好投壓制桃猿 熱身賽累積9局未失分

中信兄弟隊投手余謙春訓表現很猛，今天對樂天桃猿隊先發4局無失分，率領球隊以6：2獲勝，最快球速來到147公里，自辦熱身賽...

日職／吳念庭先發4支0 連8打數沒安打

效力西武獅隊的台將吳念庭在官辦熱身賽持續找手感，今天面對羅德隊，4打數沒有安打，近3場已連8打數繳白卷，西武終場以3：1...

日職／觸身球擊中右膝 王柏融在攙扶下退場

日職火腿隊台將王柏融今天在官辦熱身賽先發出戰廣島隊，卻在4局被觸身球打中右膝附近，需要人員攙扶才能退場，狀況似乎不太樂觀...

日職／新庄剛志又出招！宣布近藤健介任火腿一日教頭

火腿隊教頭「Big Boss」新庄剛志又出招，於今天在個人IG宣布，由近藤健介擔任明日對廣島熱身賽的一日教頭。 「我想今天來看比賽的球迷們，也會很喜歡看明天的比賽，明天由近藤教頭對廣島！」

中職／國票金控首次冠名 中職熱身賽19日開打

中華職棒熱身賽有廠商冠名，國票金控首次贊助台灣體育賽事，與中職攜手呈獻「2022國票金控中華職棒官辦熱身賽」，中職官辦熱...

中職／13日熱身賽換對手 悍將今年唯一「內戰」來了

富邦悍將隊原訂13日要與統一獅隊進行自辦熱身賽，此戰開放球迷進場，因獅隊調整行程，悍將隊改為藍白隊內賽，意外誕生悍將隊今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。