中職／余謙好投壓制桃猿 熱身賽累積9局未失分

中信兄弟隊投手余謙春訓表現很猛，今天對樂天桃猿隊先發4局無失分，率領球隊以6：2獲勝，最快球速來到147公里，自辦熱身賽出賽3場、累績9局沒有丟過分數。

兄弟今天移師嘉義縣棒球場，除了余謙好投外，同樣競爭先發的魏碩成、楊志龍、黃恩賜分別投2、1、1局無失分，春訓初登板的吳俊偉0.2局掉2分，林瑞祥收下最後0.1局。

余謙前一場在3月5日先發對上味全龍隊，就有3局無失分的成果，當時一軍牛棚教練林恩宇肯定他的企圖心，但也希望看到他面對危機的表現。

不過余謙今天先發沒機會展現危機處理能力，投4局僅被敲出2支安打，分散在第3、4局，另有3次三振、沒有保送，只用了31球就打卡下班，最快球速來到147公里。

兄弟自辦熱身賽從2月底開打，余謙前兩場是在2月28日的隊內賽繳出先發2局無失分、被敲1安、1K的成績，3月5日對龍隊3局無失分、被敲2安、2K；加上今天，余謙一共9局投球只被敲出5支安打，另有6次三振無保送。

猿隊先發投手陳克羿表現也不俗，3局沒有掉分，被敲2支安打，另有2次三振、2次保送，他在賽後受訪時自我檢討：「直球狀況不錯，但太常丟到2好3壞。」

兄弟打線從第7局開始得分，王政順1出局滿壘時擊出安打，敲回全場第1分，接著潘志芳高飛犧牲打、陳文杰安打，各有1分打點，8局王政順的安打再追加2分打點，9局岳政華安打打回第6分。