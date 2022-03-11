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日職／新庄剛志又出招！宣布近藤健介任火腿一日教頭
火腿隊教頭「Big Boss」新庄剛志又出招，於今天在個人IG宣布，由近藤健介擔任明日對廣島熱身賽的一日教頭。
「我想今天來看比賽的球迷們，也會很喜歡看明天的比賽，明天由近藤教頭對廣島！」
火腿於今天熱身賽以5：6輸給廣島，王柏融還被觸身球打中右膝，被攙扶下場，明天能否上場仍是未知數，不過，新庄剛志倒是急於宣布明天教頭人選。
之前新庄剛志也曾讓上澤直之身兼監督職務，在熱身賽帶兵。
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