日職／吳念庭先發4支0 連8打數沒安打

效力西武獅隊的台將吳念庭在官辦熱身賽持續找手感，今天面對羅德隊，4打數沒有安打，近3場已連8打數繳白卷，西武終場以3：1擊敗羅德。

吳念庭擔任先發第8棒、三壘手，8局下移防一壘，單場4打數沒有安打，吞下1次三振，連同8日先發3支0、9日替補出賽1支0在內，已經連續8打數沒有安打，在官辦熱身賽打擊率下修到2成11。

西武靠鈴木將平第3局的陽春砲先馳得點，森友哉8局在一、二壘有人時敲出左外野方向二壘打，追加2分。

西武由髙橋光成先發，他也是今年的開幕戰先發投手，此役投5局只被敲出2安打、無失分，送出4K，在他的先發好投領銜下，投手群聯手封鎖羅德打線只擠出3支安打，只靠藤岡裕大第8局從田村伊知郎手中敲出陽春砲攻下1分。