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中職／國票金控首次冠名 中職熱身賽19日開打

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
國票金控冠名中華職棒熱身賽。圖／中華職棒聯盟提供
國票金控冠名中華職棒熱身賽。圖／中華職棒聯盟提供

中華職棒熱身賽有廠商冠名，國票金控首次贊助台灣體育賽事，與中職攜手呈獻「2022國票金控中華職棒官辦熱身賽」，中職官辦熱身賽也將在19日開打。

繼去年臺灣銀行冠名贊助後，中華職棒熱身賽今年攜手國票金控，3月19日起至30日，共計20場賽事開放100%觀眾進場、可飲食並採取實聯制售票，預售票八折優惠，全家售票系統同步熱賣中，且於FamiTicket網站購票及現場購票皆可使用動滋券。

國票金融控股公司長期關注公益活動，提供資源協助社會弱勢團體，落實長期回饋社會之理念，為台灣帶來愛與希望。此次首度跨足運動產業，投入體育賽事，推廣體育活動，進而提振國內運動風氣，同時整合集團資源挹注於台灣頂尖職棒賽事。

同時，中華職棒Facebook也舉辦熱身賽分享抽好禮活動，將有熱身賽票券、開季限量商品等禮品給球迷粉絲抽獎。

中華職棒 中職 臺灣銀行

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