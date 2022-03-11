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中職／13日熱身賽換對手 悍將今年唯一「內戰」來了
富邦悍將隊原訂13日要與統一獅隊進行自辦熱身賽，此戰開放球迷進場，因獅隊調整行程，悍將隊改為藍白隊內賽，意外誕生悍將隊今年春訓第一場隊內賽。
中職各隊正於自辦熱身賽積極備戰中，悍將隊原在嘉義市棒球場要於13日出戰獅隊、14日面對中信兄弟隊，兩戰開放球迷進場，13日之戰加碼Fubon Angels現場應援，今天宣布因客隊行程異動，13日之戰改為隊內賽、打5局制。
悍將隊考量到投手調整進度，今年原本未排隊內賽，3月初直接從對外賽展開自辦熱身賽，13日之戰意外成為悍將隊今年春訓第一場隊內賽，反而讓球迷更期待，紛紛點名想看的對戰戲碼，還替上、下半局都要跳應援的Fubon Angels掛心，直呼根本是女孩的春訓。
此戰因改成隊內賽只打5局，開放進場、商品販售、Fubon Angels應援皆維持不變，賽後新入團的悍將及Fubon Angels也將到觀眾席與球迷同樂。
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