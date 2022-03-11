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中職／第4位洋悍將報到 前華德茲、現威迪茲抵台
富邦悍將隊再有新外援報到，威迪茲（José Valdez）今天上午抵台，展開10天隔離、7天自主健康管理程序，預計可在3月底加入球隊；目前還有2名洋將未到，優瑪預計下周抵台，羅力正在辦理來台簽證。
悍將本季部署6名外援，首批送件的3人，霸帝士已在自辦熱身賽亮相，兩戰合計7打數敲出4安打、狀況不俗，范米特、艾思凱都已在嘉義加入練球；後續送件的外援也將陸續抵台，威迪茲已在今天飛抵台灣。
威迪茲上季以「華德茲」之名效力中信兄弟隊，去年10月抵台，在最後階段助拳兄弟，總冠軍賽扛起第4戰先發，面對統一獅隊投8局無失分，成為兄弟封王戰的勝利投手，但未在兄弟的延攬回鍋行列，悍將順利取得兄弟給予離隊同意書，得以在228大限前就完成合約。
悍將還有2名洋投尚未報到，最早簽約的優瑪預計在下周抵台，而2月簽約的羅力，專案申請已經通過，目前在辦理來台簽證中，他本季還需一軍登錄81天或80局出賽，才能集滿讓「羅力條款」生效的9年年資。
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