韓職／打破負面形象! 普伊格大秀舞姿、親切合照紛絲

古巴強打普伊格（Yasiel Puig）本季以年薪100萬美元價碼加盟培證英雄隊，展開旅韓生涯。先前加入球隊春訓時就大秀「騎馬舞」展現親和一面，近日他又在IG曬出身穿西裝在韓國街道熱舞的影片，看起來相當愜意。

古巴「壞小子」普伊格在大聯盟時期闖出不少禍，包括脾氣火爆、暴力鬥毆和性侵爭議等風波。在2019年球季結束後就遭到守護者（前印地安人隊）釋出，隔年轉往墨西哥聯盟打球，今年則正式加入韓職培證英雄隊。

轉戰韓職後他也顛覆過往的負面形象，展現親民的一面。在入境仁川機場時就親切地對媒體大秀愛心，並在球隊春訓時大跳「騎馬舞」，展現滿滿的熱情，連總教練洪源基也對他讚譽有加。

似乎相當似應南韓生活的普伊格，也趁著開季空檔體驗在地不同文化，在街上遇到球迷要合照也來者不拒，非常平易近人，甚至還在IG上傳身穿西裝大秀舞姿的影片，帥氣模樣獲得不少球迷好評。