棒球／陳瑞振、葉明煌赴香港教球 備戰杭州亞運

名教頭陳瑞振離開富邦悍將後的下一步將「旅外」，香港棒球總會在臉書公布，延攬陳瑞振、葉明煌兩位教練，為了參加今年的杭州亞運進行備戰。

陳瑞振過去曾是兄弟象隊總教練，去年與富邦悍將簽下兩年合約擔任二軍首席教練，但球季結束後因個人因素主動請辭，之前受訪時就曾透露有意到香港教球。

香港棒球總會介紹陳瑞振將加入教練團，協助球員成長，「我們邀請選手時期以銅牆鐵壁守備能力見稱的陳瑞振教練，為2022年杭州亞運會備戰球員進行特訓。」

香港棒球總會也點出陳瑞振曾在中華職棒締造千安紀錄，更多次獲頒金手套獎，曾擔任過多個職棒及學校棒球隊教練，教學經驗豐富，「希望能夠令我們球員的守備能力更加紮實穩定，守住每次攻勢」。

除了陳瑞振之外，香港棒球總會也找來前中信兄弟牛棚教練葉明煌，2014年仁川亞運就曾是香港代表隊教練團成員，在大陸、澳洲也都有執教經驗，更在紐西蘭國家隊服務達20年，去年獲紐西蘭棒球協會頒發年度最佳教練獎。