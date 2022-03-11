快訊

直播／今本土+7、境外+75 無新增死亡個案

日男尋求刺激偷拍30年 驚爆集團成員遍布日本「一年賺逾2億」

棒球／陳瑞振、葉明煌赴香港教球 備戰杭州亞運

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
前富邦悍將隊教練陳瑞振轉往香港教球。圖／取自香港棒球總會臉書
前富邦悍將隊教練陳瑞振轉往香港教球。圖／取自香港棒球總會臉書

名教頭陳瑞振離開富邦悍將後的下一步將「旅外」，香港棒球總會在臉書公布，延攬陳瑞振、葉明煌兩位教練，為了參加今年的杭州亞運進行備戰。

陳瑞振過去曾是兄弟象隊總教練，去年與富邦悍將簽下兩年合約擔任二軍首席教練，但球季結束後因個人因素主動請辭，之前受訪時就曾透露有意到香港教球。

香港棒球總會介紹陳瑞振將加入教練團，協助球員成長，「我們邀請選手時期以銅牆鐵壁守備能力見稱的陳瑞振教練，為2022年杭州亞運會備戰球員進行特訓。」

香港棒球總會也點出陳瑞振曾在中華職棒締造千安紀錄，更多次獲頒金手套獎，曾擔任過多個職棒及學校棒球隊教練，教學經驗豐富，「希望能夠令我們球員的守備能力更加紮實穩定，守住每次攻勢」。

除了陳瑞振之外，香港棒球總會也找來前中信兄弟牛棚教練葉明煌，2014年仁川亞運就曾是香港代表隊教練團成員，在大陸、澳洲也都有執教經驗，更在紐西蘭國家隊服務達20年，去年獲紐西蘭棒球協會頒發年度最佳教練獎。

棒球 亞運 富邦悍將

延伸閱讀

對抗專制與極權政府 《時代革命》記錄下香港人的堅韌與團結一心

受美國除牌陰霾困擾 香港中資股急挫

香港新增3.1萬例確診 官方：疫情高峰可能已過

全香港手機大響 市民被「嚇到彈起」：空襲嗎？

相關新聞

日職／觸身球擊中右膝 王柏融在攙扶下退場

日職火腿隊台將王柏融今天在官辦熱身賽先發出戰廣島隊，卻在4局被觸身球打中右膝附近，需要人員攙扶才能退場，狀況似乎不太樂觀...

中職／回歸獅隊有熟悉有陌生 一色優笑稱自己像里長伯

曾任職統一獅隊長達16年的一色優，今年重返獅隊陣營，離開了3年的他，笑說現在的自己很像新上任的里長伯，正在重新認識每位選...

棒球／陳瑞振、葉明煌赴香港教球 備戰杭州亞運

名教頭陳瑞振離開富邦悍將後的下一步將「旅外」，香港棒球總會在臉書公布，延攬陳瑞振、葉明煌兩位教練，為了參加今年的杭州亞運...

中職／霸帝士春訓燙 串起悍將四連星

霸帝士前兩場熱身賽都敲雙安帶一支長打，表現令球迷眼睛一亮，富邦悍將隊串起重砲「四連星」，加上先發范玉禹好投、江國豪飆出1...

大專棒聯／中信奪冠！攜手萬能重返公開一級

110學年度大專棒球聯賽公開二級升級門票得主揭曉，萬能科大以6：3擊敗吳鳳科大，繼104學年度後再度重返公開一級，中信學...

中職／統一獅上半季門票15日開賣 五大主題日揭曉

統一獅隊今年上半季五大主題日今天公布，從4月3日台南主場開幕周的「大勝獅吼童樂會」開始啟動，而上半季主場賽事門票也將在3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。