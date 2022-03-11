快訊

俄烏大戰之際看美軍是否協防台灣 美民眾多不願冒險

拒承諾不停電 蘇貞昌反嗆蔣萬安：你承諾反攻大陸

中職／回歸獅隊有熟悉有陌生 一色優笑稱自己像里長伯

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
離隊3年，一色優重返統一獅隊擔任一、二軍綜合指導教練，笑說己很像新上任的「里長伯」，要重新認識每位選手。圖／統一獅隊提供
離隊3年，一色優重返統一獅隊擔任一、二軍綜合指導教練，笑說己很像新上任的「里長伯」，要重新認識每位選手。圖／統一獅隊提供

曾任職統一獅隊長達16年的一色優，今年重返獅隊陣營，離開了3年的他，笑說現在的自己很像新上任的里長伯，正在重新認識每位選手，找出適合他們的訓練方式。

一色優在2018年球季結束後決定赴美，前往西雅圖全心投入拉麵店工作，但內心始終牽掛老戰友，前年總教練林岳平與首席教練高志綱就曾多次邀約，但當時他還有些其他考量因而婉拒，去年「餅總」再度提出邀請時，一色優笑說：「緣分到了」。

一色優回台擔任獅隊一、二軍綜合指導教練，經過隔離與自主健康管理後，3日回到球場正式投入工作，他坦言看到選手覺得既熟悉又陌生，不僅多了許多新球員，他笑說自己很像新上任的「里長伯」，要重新認識每位選手，畢竟經過3年，每個人都有些改變，他自己也不例外，要去了解每個選手才能知道如何因材施教，找出適合每位選手的訓練，讓大家能在場上拿出最好表現。

離隊3年，一色優重返統一獅隊擔任一、二軍綜合指導教練，笑說己很像新上任的「里長伯」，要重新認識每位選手。圖／統一獅隊提供
離隊3年，一色優重返統一獅隊擔任一、二軍綜合指導教練，笑說己很像新上任的「里長伯」，要重新認識每位選手。圖／統一獅隊提供

「大學長」高國慶立刻向一色優直球告白，他也發現一色優又有許多新的訓練或放鬆方式，讓大家都迫不及待向他挖寶；年輕球員們也開始嘗試赤腳在外野散步，那是一色優教給大家接地氣、放電的方式。

50歲的一色優，從1997年投入職棒工作到2018年離隊，棒球魂從未在他心中消失，總是習慣在重訓室幫大家把鞋子整理排列好，總是第一個到球場、最後一個離開，不斷尋求各種能幫助球員進步的知識，幫球員延續球場上的生命，作為獅隊選手心中最佳心靈導師。

高國慶 林岳平 統一獅

延伸閱讀

中職／「先找回當初感覺」 胡金龍火力升溫敲雙安

中職／去年投出吳承諭 餅總點名今年牛棚期待之星

中職／鎖定餅總的「129」 陳韻文想把紀錄留在獅隊

中職／正港「7-11的兒子」 吳丞哲來獅隊圓了爸爸的夢

相關新聞

中職／回歸獅隊有熟悉有陌生 一色優笑稱自己像里長伯

曾任職統一獅隊長達16年的一色優，今年重返獅隊陣營，離開了3年的他，笑說現在的自己很像新上任的里長伯，正在重新認識每位選...

中職／霸帝士春訓燙 串起悍將四連星

霸帝士前兩場熱身賽都敲雙安帶一支長打，表現令球迷眼睛一亮，富邦悍將隊串起重砲「四連星」，加上先發范玉禹好投、江國豪飆出1...

大專棒聯／中信奪冠！攜手萬能重返公開一級

110學年度大專棒球聯賽公開二級升級門票得主揭曉，萬能科大以6：3擊敗吳鳳科大，繼104學年度後再度重返公開一級，中信學...

中職／統一獅上半季門票15日開賣 五大主題日揭曉

統一獅隊今年上半季五大主題日今天公布，從4月3日台南主場開幕周的「大勝獅吼童樂會」開始啟動，而上半季主場賽事門票也將在3...

中職／龍隊23日起販售天母球場季票 會員看40場13999元

中職新球季4月2日開打，味全龍售票網將從3月23日起販售天母球場季票，4大特色是加價主題日不須加價即可入場、票券自由轉送...

中職／廖任磊對新北3局飆4K 曹祐齊中繼兩局失兩分

味全龍隊今天在斗六球場對新北禾聯成棒隊進行熱身賽，派出6名投手上陣，廖任磊先發3局只被揮出1支安打，飆出4次三振、未有保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。