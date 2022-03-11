中職／回歸獅隊有熟悉有陌生 一色優笑稱自己像里長伯

曾任職統一獅隊長達16年的一色優，今年重返獅隊陣營，離開了3年的他，笑說現在的自己很像新上任的里長伯，正在重新認識每位選手，找出適合他們的訓練方式。

一色優在2018年球季結束後決定赴美，前往西雅圖全心投入拉麵店工作，但內心始終牽掛老戰友，前年總教練林岳平與首席教練高志綱就曾多次邀約，但當時他還有些其他考量因而婉拒，去年「餅總」再度提出邀請時，一色優笑說：「緣分到了」。

一色優回台擔任獅隊一、二軍綜合指導教練，經過隔離與自主健康管理後，3日回到球場正式投入工作，他坦言看到選手覺得既熟悉又陌生，不僅多了許多新球員，他笑說自己很像新上任的「里長伯」，要重新認識每位選手，畢竟經過3年，每個人都有些改變，他自己也不例外，要去了解每個選手才能知道如何因材施教，找出適合每位選手的訓練，讓大家能在場上拿出最好表現。

離隊3年，一色優重返統一獅隊擔任一、二軍綜合指導教練，笑說己很像新上任的「里長伯」，要重新認識每位選手。圖／統一獅隊提供

「大學長」高國慶立刻向一色優直球告白，他也發現一色優又有許多新的訓練或放鬆方式，讓大家都迫不及待向他挖寶；年輕球員們也開始嘗試赤腳在外野散步，那是一色優教給大家接地氣、放電的方式。

50歲的一色優，從1997年投入職棒工作到2018年離隊，棒球魂從未在他心中消失，總是習慣在重訓室幫大家把鞋子整理排列好，總是第一個到球場、最後一個離開，不斷尋求各種能幫助球員進步的知識，幫球員延續球場上的生命，作為獅隊選手心中最佳心靈導師。