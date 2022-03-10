大專棒聯／中信奪冠！攜手萬能重返公開一級

110學年度大專棒球聯賽公開二級升級門票得主揭曉，萬能科大以6：3擊敗吳鳳科大，繼104學年度後再度重返公開一級，中信學院則以7：3逆轉高雄大學，僅跌出一季就成功回歸。

大專棒聯公開二級四強戰前兩天的戰績各隊都是1勝1敗，今天最後一戰定生死，萬能科大、中信學院攜手晉級，在比較對戰關係後，由中信學院拿下冠軍。

中信今天上演逆轉秀，比賽一度落後2分，但靠著6局下的6分大局超前，打了11人次，包含5支安打、2個四死球保送，以及1次守備失誤，林書玄在滿壘時敲出的清壘三壘打最為關鍵，成功超前比數。

林書玄原本還在牛棚幫忙蹲捕，被隊友通知才趕回休息區練習揮棒，教練陳先宏解釋「神調度」，先發捕手何振興前2打席吞K，因此當下第一個想法就是讓大一的林書玄上場代打，「昨天看到他攻擊狀況很好，他也沒讓我們失望。」

中信上學年在公開一級排名倒數第2而降級，本季馬上以公開二級第一名之姿重返，陳先宏表示，這一年感受到團隊不放棄的精神，除了大三、大四選手越來越成熟，大一新生也站出來。

萬能先發投手逸信・阿娜斯雖然前2局掉3分，但接下來越投越穩，以127球完投9局，投出生涯最佳的12次三振，萬能也克服2分落後，在4局下灌進4分逆轉，第3棒的葉俊結在2出局、滿壘時敲出超前安打，全場3打數3安打、3分打點。

逸信・阿娜斯賽後還有些驚魂未定，他表示，前5局都在緊張情緒中，後面改變心境，正面對決打者才開始回穩。

萬能歷經6季才返回公開一級，這學年他們以10連勝完美開局，只在昨役輸給中信學院，最終以12戰11勝的戰績作結，總教練楊家宏表示：「其實我們每年都滿有機會的，技術不輸人卻差在經驗和抗壓性，今年實力可能還比先前差一點，但心理比較成熟、穩定。」

110學年度大專棒球聯賽 公開男生組第二級獎勵名單

團體獎

第一名：中信學院

第二名：萬能科大

第三名：高雄大學

第四名：吳鳳科大

並列第五：城市科大、大漢學院、中華醫大、世新大學

個人獎

打擊獎第一名：萬能科大 葉俊結（打擊率0.545）

打擊獎第二名：萬能科大 陳家翔（打擊率0.500，長打率0.808）

打擊獎第三名：吳鳳科大 劉邦宇（打擊率0.500，長打率0.591）

投手獎：吳鳳科大 林嘉華（自責分率0）

全壘打獎：中華醫大 林鉅澤（1支，場次4場）

功勞獎：中信學院 鄭亦軒