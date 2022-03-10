中職／統一獅上半季門票15日開賣 五大主題日揭曉

統一獅隊今年上半季五大主題日今天公布，從4月3日台南主場開幕周的「大勝獅吼童樂會」開始啟動，而上半季主場賽事門票也將在3月15日開放會員優先購票、19日全面開賣。

獅隊今年規劃主場賽事在台南45場、花蓮5場、高雄澄清湖10場，4月3到5日開幕周有「大勝獅吼童樂會」，接著依序是4月16到17日「大嘻哈獅代」、5月12、14到15日「有球必應廟宇季2.0」、5月27到29日「後山回饋原動力」、7月2日「棒籃雙獅好友日」。

而獅隊上半季的主場賽事門票，將於3月15日（二）12：00到3月17日（四）11：59開放2022年獅卡會員優先購票，3月17日（四）12：00到3月19日（六）11：59兆豐聯名卡優先購票，3月19日（六）12：00全面開賣。

本次開放預售門票場次為2022年統一獅主場上半季主場賽事，但5月12日到5月15日及7月2日，一共四場賽事，因活動細節細節尚待確認，將擇期公布另行開放售票資訊。

獅隊表示，每場賽事座位採百分之百預售，配合政府防疫規定，觀賞職棒賽事進場需量測體溫、實名制、全程配戴口罩，飲食部分僅限座位區使用，嚴禁邊走邊吃，球場場外也將配合賽事活動規劃，設置飲食用餐區提供服務。

2022年統一獅主場賽事售票平台，請至全台統一超商ibon售票機台或ibon售票系統網站線上購票。https://ticket.ibon.com.tw/Index/Sport