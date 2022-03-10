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揭開相撲神秘面紗 首部相撲紀錄片《相撲道》25日上映

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
世界首部相撲紀錄片《相撲道》將於25日登台。／台北双喜電影提供
世界首部相撲紀錄片《相撲道》將於25日登台。／台北双喜電影提供

擁有1500年以上的歷史，被稱呼為日本「國技」的相撲，總是罩著一層神秘的面紗，電影導演坂田榮治費時半年跟拍境川部屋跟高田川部屋兩個道場拍下世界首部相撲紀錄片《相撲道》，希望藉由這群力士們不畏黑暗展現的武士精神來鼓舞人心，紀錄片將於25日重磅登台。

世人對於相撲選手的日常生活、訓練日程總是霧裡看花，只看見他們在土俵上精采的表現，卻不見他們背後的辛苦，長年活躍於電視圈，執導「松子所不知道的世界」等知名節目，首度晉身為電影導演的坂田榮治所拍攝的世界首部相撲紀錄片《相撲道》，主要拍攝武隈親方（前大關豪榮道）以及竜電剛至等人。

武隈親方曾被認為是大相撲中最有希望的日本本土力士之一，而竜電剛至則以優異表現獲得「戰鬥精神」特別獎的殊榮，紀錄片於2019年6月拍攝完畢，去年預計在台上映無奈遇到新冠肺炎，在疫情席捲世界的此刻，坂田榮治也希望藉由這群力士們不畏黑暗展現的武士精神來鼓舞人心。

為了呈現「力道」的臨場感，讓人有彷彿置身於日本兩國國技館的空間感，坂田榮治特別重視聲音的收音，特別找來高人指導，肉體撞擊的聲音，勝負逆轉時的爆炸歡呼聲，會場沸騰的氣氛，都被記錄下來，希望觀眾可以藉由大銀幕來場視覺跟聽覺的饗宴，體驗力士們赤手空拳靠自己身體去戰鬥的魅力。

此外，由相撲漫畫家琴劍淳彌擔任協調製片，同時繪製本片的劇中插畫，讓觀眾更容易了解相撲選手晉升的方式跟小知識，中華民國相撲協會為了推廣相撲運動，也特別協助翻譯專用術語的中文寫法。

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