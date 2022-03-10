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中職／龍隊23日起販售天母球場季票 會員看40場13999元

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
味全龍售票網將從3月23日起販售天母球場季票。圖／味全龍隊提供
味全龍售票網將從3月23日起販售天母球場季票。圖／味全龍隊提供

中職新球季4月2日開打，味全龍售票網將從3月23日起販售天母球場季票，4大特色是加價主題日不須加價即可入場、票券自由轉送無壓力、票券全面電子化、一次購足天母賽事不必再搶票。

龍隊季票專屬權益：

一、2022天母球場主場例行賽40場指定席次票券。

二、若遇加價主題日將不需額外加價入場（不含主題套票商品，需另外加購）。

三、若進入季後賽、總冠軍賽，天母主場賽事可保留座位（仍需購票）。

四、季票專屬快速入場通道。

另外，季票專屬贈品及加值服務包括專屬徽章1枚、紅利積點3600點、可加價200元印製全年實體紙本票券。

龍隊指出，季票售價40場例行賽總值17400元，非會員價15999元，會員優惠價13999元（限3月15日晚間11點59分前加入會員，每位會員限購1席），有興趣的球迷可上https://reurl.cc/dXp8dM查詢。

購票可上龍官方售票網https://tix.wdragons.com/

中職 味全龍

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