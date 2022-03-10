中職／廖任磊對新北3局飆4K 曹祐齊中繼兩局失兩分

味全龍隊今天在斗六球場對新北禾聯成棒隊進行熱身賽，派出6名投手上陣，廖任磊先發3局只被揮出1支安打，飆出4次三振、未有保送，完全封鎖對手，龍隊終場13：4獲勝。

廖任磊此役面對首名打者江柏豪被揮出安打，接下來連續解決9人次，完成3局任務退場。

龍隊6名投手一共被揮出7支安打、出現3次保送，陳良志、李承風各投1局失1分，曹祐齊投兩局失兩分，游宗儒、陳明軒在最後兩局讓新北禾聯6上6下。

廖任磊先發表現穩定，控球獲得很大改善，不過曹祐齊狀況較多，中繼兩局投了11人次，被揮出4支安打，還有1次保送，6、7局上各失1分，投球狀況仍待調整。

龍隊打線面對5名投手，全場揮出16支安打，還獲8次保送，一共攻下10分打點，王順和包辦3安，歐晉、林旺衛各有兩安，16安紀錄雖無人開轟，不過董秉軒、林旺衛、王順和都揮出三壘打，全隊在8個半局的攻勢中，共有6局攻下分數，練兵成效不錯。