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中職／悍將投手回穩 江國豪飆147公里速球

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊投手江國豪。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手江國豪。圖／富邦悍將隊提供

歷經前7戰丟掉62分，富邦悍將隊今天以5：2擊敗樂天桃猿隊，是自辦熱身賽以來最低失分，悍將投手群表現很優秀，先發投手范玉禹4局失1分，前一場大爆分的江國豪投1局無失分，球速來到147公里十分亮眼。

悍將隊前7場打線雖然攻下26分，但補不上失分缺口，唯一贏球是3月4日對味全龍隊以8：6獲勝，昨天面對業餘成棒新北禾聯隊更以7：12輸球，今年拿下對外熱身賽的第2勝。

丘昌榮賽前才說，投手還在調整中，而且年紀多半偏輕，少數資深的只有江少慶、陳鴻文以及今天先發的范玉禹，之後會慢慢修正。

今天悍將隊投手群在范玉禹領軍下也有好表現，范玉禹用48球投完4局退場，僅被敲出2支安打，丟掉1分非責失，另有三振、保送各1。

接下來林逸翔、岳少華、歐書誠、江國豪、李建勳等五名投手各投1局，唯一失分是歐書誠，開局被敲二壘打後，對手兩次推進而掉分。

而江國豪去年因骨刺只在一軍出賽一場，最後選擇動刀，今天投1局無失分，最快球速拉到147公里，沒被敲出安打，另有1次三振、1次保送；他前一場對上中信兄弟隊時投2局被敲3安還有3次四死球，狂失5分，今天表現扳回一城。

富邦悍將隊投手范玉禹。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手范玉禹。圖／富邦悍將隊提供

范玉禹 江國豪 球速

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