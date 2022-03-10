中職／富邦奪熱身賽第2勝 霸帝士連2場敲長打

富邦悍將隊今天以5：2擊敗樂天桃猿隊，全場敲出9支安打加上戰術配合，得到5分都不是靠安打，拿下自辦熱身賽第2勝，而新洋砲霸帝士則連兩場都有長打演出，今天還熟悉了一下外野守備。

悍將隊今天先馳得點，1局下無人出局、二壘有人，范國宸的外野高飛球將跑者推進到三壘，下一棒蔣智賢的二壘方向滾地推進添得第一分。

2局下霸帝士的首打席就敲出一支左外野深處落地的二壘打，帶起悍將隊攻勢，接下來林益全安打、姚冠瑋保送在1出局後形成滿壘，王勝偉敲出游擊方向滾地球雖造成跑壘出局，但也打回1分。

3局下悍將隊攻勢再起，這次在無人出局一、三壘有人時，蔣智賢先敲出左外野高飛犧牲打，得到1分，高國輝、霸帝士接連敲安形成滿壘，接著林益全右外野高飛犧牲打再添1分，申皓瑋敲出游擊方向滾地造成失誤，悍將單局拿到3分。

悍將隊新洋砲霸帝士前兩打數敲安後，5局下的第3打數敲出游擊滾地出局，總計3打數敲出2安打，熱身賽兩場合計7打數4安打，有2支是二壘打。

霸帝士2日才出關加入春訓，昨天先打第一棒、指定打擊熟悉比賽感覺，今天再扛起先發第五棒、左外野手，開始熟悉守備狀況，爭取開季一軍的態度很明確。