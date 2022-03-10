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中職／日籍開轟第1人立花義家 29年前讓熊迷和日媒瘋狂

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
立花義家。 報系資料照
立花義家。 報系資料照

中職引進洋砲又成趨勢，歷年來台發展的外籍打者，大部分來自美洲，日本打者相當稀少；新生代球迷恐怕不知，日本職棒樂天隊現任一軍打擊教練立花義家，在29年前加盟俊國熊隊的轟動程度，當時還引起日本媒體追逐戰。

中職草創期相當倚重日式球風，1993年（職棒4年）首次擴編納入時報鷹、熊隊，不但前一年巴塞隆納奧運銀牌國手展開職棒生涯，引起大批球迷重視，熊隊「日籍兵團」更是前所未見，除了總教練寺岡孝、投手教練中村光良，球員陣容包括立花義家、成田幸洋、野中尊制（後來改名野中徹博），全隊季前甚至拉到日本沖繩移地集訓。

立花義家曾是日職選秀首輪指名選手，來台前擁有14年日職資歷，在西武獅隊和「東方特快車」郭泰源當過6年隊友、見證西武王朝，1993年披上熊袍不但在中職造成轟動，也吸引日媒跨海來台採訪熊隊比賽。

1993年3月12日熊隊歷史性首戰，立花義家擔任4棒對決三商虎隊，4打數1安打，隔天同樣在台中球場，他對兄弟象隊4支2，4局下從陳逸松的手中揮出兩分砲，生涯首轟出爐，幫助熊隊8：1奪下隊史首勝。

立花義家成為中職史上首位締造全壘打紀錄的日本球員，日本3家電視台東京放送、朝日、富士都捕捉到畫面，來台採訪1周終於等到最有價值的一刻，畢竟這位球星曾是「日本一」的要角，在日本也擁有不少球迷。

值得一提的是，這場象熊大戰吸引爆滿9500人觀戰，立花義家轟上右外野看台的兩分砲，還讓接到球的球迷得到一台彩色電視機；成田幸洋演出完投勝，中職首勝到手，但日媒焦點都放在立花義家身上。

立花義家加盟熊隊話題十足，不過當時已經35歲，只打1個球季留下打擊率2成95、全壘打4支、打點29分的成績，結束球員生涯後轉任教練，前後待過5支日職球隊，今年首次加入樂天教練團。

中職 西武獅 樂天

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