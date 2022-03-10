日職／萬波中正4轟登頭條 新庄剛志得意：我帶來的效應

火腿隊混血小將萬波中正打擊手感火燙，近期連3場開轟、熱身賽累積已4轟，還登上日本報紙體育頭條。對此，新庄剛志在IG發文得意表示「這就是我自從上任後就常常出現在媒體的意義！」並期待更多火腿隊選手能成為頭條焦點。

目前火腿熱身賽戰績5勝1敗2和，近期打出一波7連不敗，22歲的小將萬波中正打擊實力大爆發，8場比賽合計已敲4支全壘打，近日更連續3場開轟，超狂表現讓他登上多家日本報社的體育版頭條。

火腿隊「Big Boss」新庄剛志對此相當得意，因為報紙清一色都在報導萬波中正近日的神勇表現，今天上午他在個人IG放上照片並解釋自己為何頻頻出現在媒體版面，「如果我先出現在媒體版面上，就會讓球員也變得活躍，並登上報紙的體育頭條。」

新庄剛志也期許，未來有更多火腿隊選手登上報紙頭條。此外，他曾提過球隊會由3位投手、4位野手組成「7星」，今天新庄也寫道：「接下來6位要出來了！」看來萬波中正已成為首位獲得認證的「7星」球員。