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中職／富邦集團捐款3千萬 丘昌榮領軍為烏克蘭祈福

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
悍將總教練丘昌榮（右二）帶領全隊共同列隊，為受戰火影響的烏克蘭人民加油打氣。圖／富邦悍將隊提供
悍將總教練丘昌榮（右二）帶領全隊共同列隊，為受戰火影響的烏克蘭人民加油打氣。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在嘉義市球場進行熱身賽前，總教練丘昌榮帶領全隊共同列隊，手持「Stand with Ukraine」的旗幟，為受戰火影響的烏克蘭人民加油打氣。

悍將指出，俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，不但造成人員傷亡，數百萬烏克蘭居民也被迫與家人分開、逃離家園，富邦集團6日宣布捐款3千萬元，為烏克蘭人道救援盡一份力量。

富邦金控捐款中華民國紅十字會烏克蘭專案、台灣世界展望會之烏克蘭專戶各1000萬元、富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興各捐贈500萬元給台灣世界展望會烏克蘭專戶。

富邦悍將隊在嘉義市球場進行熱身賽前，共同列隊為烏克蘭人民祈福。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊在嘉義市球場進行熱身賽前，共同列隊為烏克蘭人民祈福。圖／富邦悍將隊提供

悍將今天在自辦熱身賽前，全隊集合為烏克蘭祈福，丘昌榮帶領球員呼喊口號「烏克蘭加油」。

悍將指出，富邦勇士籃球隊球員塞瑟夫（Ihor Zaytsev）來自烏克蘭，球團與球迷也對塞瑟夫表達關心與支持，為他和所有的烏克蘭人加油，期望戰爭早日結束，讓戰火下受創的人民盡快度過難關，回到自己的家園，也盼球迷共同投入資源與力量，一起幫助戰火下受創的人民。

丘昌榮 富邦勇士 富邦悍將

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