聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／富邦集團捐款3千萬 丘昌榮領軍為烏克蘭祈福
富邦悍將隊今天在嘉義市球場進行熱身賽前，總教練丘昌榮帶領全隊共同列隊，手持「Stand with Ukraine」的旗幟，為受戰火影響的烏克蘭人民加油打氣。
悍將指出，俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，不但造成人員傷亡，數百萬烏克蘭居民也被迫與家人分開、逃離家園，富邦集團6日宣布捐款3千萬元，為烏克蘭人道救援盡一份力量。
富邦金控捐款中華民國紅十字會烏克蘭專案、台灣世界展望會之烏克蘭專戶各1000萬元、富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興各捐贈500萬元給台灣世界展望會烏克蘭專戶。
悍將今天在自辦熱身賽前，全隊集合為烏克蘭祈福，丘昌榮帶領球員呼喊口號「烏克蘭加油」。
悍將指出，富邦勇士籃球隊球員塞瑟夫（Ihor Zaytsev）來自烏克蘭，球團與球迷也對塞瑟夫表達關心與支持，為他和所有的烏克蘭人加油，期望戰爭早日結束，讓戰火下受創的人民盡快度過難關，回到自己的家園，也盼球迷共同投入資源與力量，一起幫助戰火下受創的人民。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言