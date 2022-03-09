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中職／張志豪復出敲安喊緊張 彭政閔要他放心

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊張志豪（左）傷後復出首戰敲安。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊張志豪（左）傷後復出首戰敲安。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊張志豪傷後復出首戰，就在首打席敲出安打，相隔302天再上場，即使只是自辦熱身賽，他也要重新適應比賽感覺，重新面對「緊張感」，這點副領隊彭政閔也有感受。

中信兄弟隊今天在屏東園區出戰統一獅隊的自辦熱身賽，張志豪在首打席就敲出安打，還帶有打點，總計2打數1安打、1次三振，此戰只打7局，雙方最終以5：5握手言和。

張志豪去年5月在比賽時因手肘受傷，隨後開刀治療，賽季提前報銷，今年春訓重新開始，今天第一次在實戰打擊，他表示：「準備的時候會緊張，稍微有點太興奮，上去沒有時間想那麼多，看完一顆球、揮完一顆球，就要去調整實戰感覺，找出目前缺的是什麼。」

雖然第一打席就敲安，不過張志豪自認還有很多東西需要調整，要適應投手的球速、配球，需要再多比幾場才能找回感覺，目前守備沒有大問題，調整先以打擊為主，「因為我的手肘是被我自己打斷的，有時候會心理的恐懼」。

彭政閔從旁觀察，認為緊張是難免的，「畢竟有近一年沒有對決過的臨場感，而他不管在我們這隊或是其他球隊，年輕球員都視他為偶像，他也希望在成績上有表現，這些多少會成為緊張的點吧。」

彭政閔認為張志豪打擊練習狀況正常，但實戰的強度還是不同，球員在揮棒、動作上會比較大，「他多少會擔心，但相信今天之後，他應該會更放心」。

張志豪傷後首場熱身賽敲安：https://www.youtube.com/watch?v=llSCe3JG_G4

張志豪 彭政閔

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