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大專棒聯／搶公開一門票四強打成平手 10日誰贏誰升級

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
110學年度大專棒球聯賽公開二級四強決賽，高雄大學延長賽10局擊敗吳鳳科大。圖／大專體總提供
110學年度大專棒球聯賽公開二級四強決賽，高雄大學延長賽10局擊敗吳鳳科大。圖／大專體總提供

大專棒球聯賽公開二級四強決賽，今天高雄大學克服延長賽5分落後，靠再見觸身球以10：9擊敗吳鳳科大，另一場中信學院則以14：4提前8局「扣倒」萬能科大；兩天打完四隊戰績同為1勝1敗，明天最後2場誰贏誰就能升上公開一級。

大專棒球聯賽公開二級四強賽採單循環制，排名前2的球隊，下一學年度可以升上公開一級賽事，今年公開二級共有21支隊伍參加，預賽從去年12月底開打，最終由高雄大學、吳鳳科大、中信學院和萬能科大爭取升級門票。

高雄大學昨天以3：7敗給萬能科大，今天面對不能輸球的壓力，在8局上被吳鳳追平比數，進入延長賽10局上又在一出局、滿壘情況下，先被吳鳳涂逢尹敲安得到超前分，之後又出現暴投、被安打，單局丟掉5分。

10局下高雄大學反撲，將比數追到6：9落後，2人出局後由廖冠至先敲出2分打點安打，下一棒代打的江瑋皓再補上安打追平比數，之後高雄大學再製造滿壘局面，吳鳳卻出現觸身球，向比賽說再見。

高雄大學總教練李坤哲認為，本來應該早就贏球的，只不過比賽臨場沒能扛住壓力。而高大上學年度也闖進四強，可惜以第四名作收，無緣重返公開一級，本學年度再次叩關，李坤哲認為投手戰力更堅強，機率有所提升。

中信學院昨天1：3輸給吳鳳，中斷7連勝，今天全隊回神 敲出18支安打，4局下灌進5分逆轉成6：3，後面更局局得分，其中8局下提前林宥辰安打送回2分，拉開到提前結束分差形成再見安，終止萬能的10連勝。

中信先發投手鄭亦軒開賽不穩，1局上就掉3分，還好最終隊友火力相挺，他也即時回穩，以120球收下8局完投勝。

中信教練陳光宏指出，昨天對吳鳳是今年打擊最糟糕的一役，後面分數出不來就越打越緊張，「小孩子放不開，也太過輕敵了，昨晚有向他們講全力以赴就好，其他事情教練來扛，今天應該有的水準就都有發揮。」

明天將進行四強最後2場賽事，由萬能科大對上吳鳳科大、中信學院對上高雄大學，勝隊就可取得晉升公開一級的資格，而兩場勝隊比較對戰關係後決定冠軍。

110學年度大專棒球聯賽公開二級四強決賽，中信學院鄭亦軒8局120球完投勝。圖／大專體總提供
110學年度大專棒球聯賽公開二級四強決賽，中信學院鄭亦軒8局120球完投勝。圖／大專體總提供
110學年度大專棒球聯賽公開二級四強決賽，高雄大學廖冠至單場3安猛打賞。圖／大專體總提供
110學年度大專棒球聯賽公開二級四強決賽，高雄大學廖冠至單場3安猛打賞。圖／大專體總提供

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