中職／統一熱身賽完封勝兄弟 胡金龍安打難產

統一獅隊今天在台南球場與中信兄弟隊的自辦熱身賽，以1：0贏球，團隊敲出9支安打，不過胡金龍棒子靜悄悄，4打數無安打，對外熱身賽安打尚未開張。

獅隊今天先發投手江辰晏投兩局無失分，接下來王鏡銘、楊達翔、江承峰、李其峰、林子崴、劉軒荅、陳韻文接力，各投1局無失分，聯手完封兄弟打線。

獅隊打線以第3棒林子豪表現最佳，不僅連兩天敲安，今天是2打數2安打，包括4局下敲出二壘打後，靠著姚雨翔的安打跑回全場唯一一分；今日單場雙安的陳鏞基也是連兩天安打。

至於胡金龍，昨天對富邦悍將打第1棒的2打數都未敲安，今天改打第2棒，也是4打數無安打，還有一支雙殺打，但最後一顆敲到右外野的平飛球擊球力道不錯。

兄弟先發投手吳哲源表現不俗，4.2局被敲5支安打，只丟掉1分；不過打線全場僅敲出4支安打，分別來自周思齊、陳偉漢、李聖裕以及馬鋼。