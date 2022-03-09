中職／兄弟好消息 張志豪復出首打席就敲安

張志豪回來了。中信兄弟隊今天在屏東園區出戰統一獅隊的自辦熱身賽，傷癒復出的張志豪在首打席就敲出安打，還帶有打點，此戰只打7局，雙方最終以5：5握手言和。

兄弟今天兵分兩路，總教練林威助帶隊出征台南，二軍總教練林明憲率隊留守園區，同樣都對上獅隊，由於自辦熱身賽較為彈性，兄弟排出10個棒次、2名指定打擊，張志豪作為第四棒、指定打擊出賽。

張志豪總計2打席，首打席就從施子謙手中敲安，將二壘跑者送回家，拿下兄弟第一分；第2打席面對獅隊投手林原裕吞下三振，隨後退場休息，總計2打數1安打、1次三振。

兄弟4局下追加3分，取得4：0領先，不過獅隊先在5局上追回1分，7局上面對1：5落後，郭阜林從李吳永勤手中敲出2分砲，獅隊單局攻下4分追平，雙方就以平手作收。