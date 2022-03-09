快訊

調查局偵辦陸企在台挖角高科技人才 全台同步大搜索

20年沒換屋有多難？ 新北這3區屋主平均持有18年

中職／兄弟好消息 張志豪復出首打席就敲安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟張志豪傷後復出，首次在熱身賽出賽。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟張志豪傷後復出，首次在熱身賽出賽。圖／中信兄弟隊提供

張志豪回來了。中信兄弟隊今天在屏東園區出戰統一獅隊的自辦熱身賽，傷癒復出的張志豪在首打席就敲出安打，還帶有打點，此戰只打7局，雙方最終以5：5握手言和。

兄弟今天兵分兩路，總教練林威助帶隊出征台南，二軍總教練林明憲率隊留守園區，同樣都對上獅隊，由於自辦熱身賽較為彈性，兄弟排出10個棒次、2名指定打擊，張志豪作為第四棒、指定打擊出賽。

張志豪總計2打席，首打席就從施子謙手中敲安，將二壘跑者送回家，拿下兄弟第一分；第2打席面對獅隊投手林原裕吞下三振，隨後退場休息，總計2打數1安打、1次三振。

兄弟4局下追加3分，取得4：0領先，不過獅隊先在5局上追回1分，7局上面對1：5落後，郭阜林從李吳永勤手中敲出2分砲，獅隊單局攻下4分追平，雙方就以平手作收。

張志豪 施子謙

延伸閱讀

台中火警六死悲劇 民眾黨籲修消防法杜絕

他在中和遭3女性參選人夾擊 婦女節趕緊打照顧女性政績

劍指張志豪？ 張嘉玲與英系立委聯名看板引聯想

獨／林秀惠老將回鍋 綠營4派系中和掀大戰

相關新聞

中職／悍將洋砲霸帝士首戰秀長打 4打數2安1打點

富邦悍將隊新洋將霸帝士初試身手，在自辦熱身賽對新北禾聯成棒隊4打數2安打，包括一支打開大局的三壘「車布邊」二壘打，第一場...

中職／兄弟好消息 張志豪復出首打席就敲安

張志豪回來了。中信兄弟隊今天在屏東園區出戰統一獅隊的自辦熱身賽，傷癒復出的張志豪在首打席就敲出安打，還帶有打點，此戰只打...

日職／王柏融、吳念庭替補打擊繳白卷 萬波中正連3場轟

日本職棒火腿隊台將王柏融今天替補上場，2打數未敲安，不過球隊靠著萬波中正的3分砲，以6：1擊敗羅德隊，拿下5連勝；西武隊...

日職／火腿新球衣被嫌「像送貨員」 達比修有拍帥照開箱

大聯盟日籍球星達比修有時常在個人推特分享生活點滴，近日他除了開始在牛棚自主春訓、練投外，他也「開箱」之前一直被球迷嫌醜的火腿隊新球衣，還穿上衣服自拍，令粉絲興奮表示：「什麼時候要回來？」

中職／悍將兩地慘丟18分 蔣智賢代打開轟成亮點

富邦悍將隊今天在自辦熱身賽兵分兩路，吞下雙重敗仗，在台南以3：9、在嘉義市以0：9皆輸給統一獅隊，一日兩戰狂丟18分，打...

中職／猛獅3轟打爆富邦 胡金龍對前東家2支0

統一獅隊今天首啟對外熱身賽，胡金龍留守台南球場，面對前東家富邦悍將隊2打席沒有安打，猛獅打線敲出3轟，林安可在7局揮出滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。