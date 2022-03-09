中職／悍將洋砲霸帝士首戰秀長打 4打數2安1打點
富邦悍將隊新洋將霸帝士初試身手，在自辦熱身賽對新北禾聯成棒隊4打數2安打，包括一支打開大局的三壘「車布邊」二壘打，第一場實戰出賽就有好成績，不過悍將最終是以7：12輸球。
來自多明尼加的霸帝士在2日結束隔離出關，7日開始與悍將隊會合團練，今天在自擔熱身賽首次上場，為了讓他有更多打席，球隊安排他以先發第一棒、指定打擊的方式出賽。
霸帝士面對先發投手吳仁傑投出的大量變化球，前兩打數沒敲安還吞下1次三振，不過5局下先從吳仁傑手中敲出來台第一支安打，將一顆偏高變化球敲出中間方向穿越滾地。
7局下霸帝士火力再提升，面對中繼的蘇勝鴻，抓準機會敲出一支強勁滾地球，打穿三壘防線滾到外野深處，讓在一壘的林奕豪有時間一路跑回本壘，自己也站上二壘壘包。
霸帝士這支安打開啟了悍將火力，下一棒胡冠俞也補上一支二壘打，護送霸帝士回來得分，結果悍將在7局下單局打了10個人次、攻下5分，一度將比數拉近到7：9落後，霸帝士在8局被代打換下，總計4打數2安打、1分打點。
悍將整場團隊敲出10支安打、攻下7分，不過投手群無法壓制新北禾聯打者，被敲出17支安打包括9局臨去秋波的1轟，9局有7局被對方攻下分數。
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