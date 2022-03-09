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日職／王柏融、吳念庭替補打擊繳白卷 萬波中正連3場轟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒火腿隊台將王柏融今天替補上場，2打數未敲安。 截圖自火腿官方推特
日本職棒火腿隊台將王柏融今天替補上場，2打數未敲安。 截圖自火腿官方推特

日本職棒火腿隊台將王柏融今天替補上場，2打數未敲安，不過球隊靠著萬波中正的3分砲，以6：1擊敗羅德隊，拿下5連勝；西武隊的吳念庭同樣未先發，從板凳出發的唯一一次打擊機會敲出飛球出局。

火腿對上羅德之戰，王柏融到5局上接替第四棒、一壘手髙濱祐仁的位置，5局下2出局、一壘有人時上場打擊，面對右投美馬學敲出右外野飛球出局，8局下面對左投鈴木昭汰則是敲出左外野飛球出局。

火腿此役雖然先掉分，不過近藤健介在4局下的2分砲先逆轉比數，5局下萬波中正再轟出3分砲，火腿單局得到4分，拉開分差，就以6：1拿下勝利。

萬波中正在3月3日對養樂多、6日對巨人、8日對羅德都開轟，目前連續三場敲出全壘打，累積4轟是官辦熱身賽最多，超越原本以3轟並列第一的巨人隊岡本和真。

另一場西武隊以1：2輸給橫濱隊的賽事，吳念庭到6局下才上場接替中村剛也守三壘，7局上在2出局一、二壘有人時上場打擊，結果敲出三壘界外飛球出局，無法為球隊添得分數，7局下吳念庭又轉守一壘。

西武團隊雖敲出9支安打，但僅靠著1局上外崎修汰陽春砲攻下1分，橫濱則是1局下先由牧秀悟敲安追平比數，5局下大和的安打再將比分超前。

王柏融今天2打數無安打，在熱身賽總計15打數2安打，包括1轟，2打點1得分，打擊率為1成33；吳念庭在1打數無安打後，熱身賽15打數4安打，打擊率2成67，另有1打點1得分。

火腿 吳念庭

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