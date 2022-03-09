日職／火腿新球衣被嫌「像送貨員」 達比修有拍帥照開箱

大聯盟日籍球星達比修有時常在個人推特分享生活點滴，近日他除了開始在牛棚自主春訓、練投外，他也「開箱」之前一直被球迷嫌醜的火腿隊新球衣，還穿上衣服自拍，令粉絲興奮表示：「什麼時候要回來？」

「火腿的新球衣送到啦！」達比修有今天在推特放上一張穿著火腿隊新球衣的自拍照，接著分享自己買了杉谷拳士、宮西尚生、上沢直之的球衣，他還打趣地寫道：「買了上沢的球衣但卻忘了買伊藤大海的……」。

此外，達比修有除了買下至少3件球衣外，還有多頂火腿隊和帽子，令球迷忍不住留言：「大聯盟開季前要先過來打球嗎？」、「新球員你好呀，現在11號是空著的喔」、「大聯盟不知道什麼時候才會開季，要不要今年先回火腿？」

雖然之前火腿隊球衣不斷被球迷嫌棄「穿起來像送貨員」，甚至有人說像韓國國家代表隊制服，但身為前東家超級粉絲的達比修有先前就曾力挺：「我很喜歡，當然會買囉！」如今他也算是兌現諾言。