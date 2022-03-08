中職／悍將兩地慘丟18分 蔣智賢代打開轟成亮點
富邦悍將隊今天在自辦熱身賽兵分兩路，吞下雙重敗仗，在台南以3：9、在嘉義市以0：9皆輸給統一獅隊，一日兩戰狂丟18分，打線有兩名選手開轟，分別是蔣智賢、范國宸，蔣智賢為熱身賽第2度開轟，為本季挑戰生涯百轟「熱車」中。
悍將主力出征台南，由一軍總教練丘昌榮領軍，嘉義市則由二軍教頭陳金鋒領軍作戰。
悍將在台南的賽事，遭獅隊林子豪、蘇智傑、林安可3轟狙擊，悍將第1局靠張進德二壘打、高國輝一壘打串聯後攻下1分，分數凍結到7局，才由范國宸的陽春砲再有突破，苦主為傅于剛，蔣智賢9局代打，從楊孟沅手中敲出陽春砲，在自辦熱身賽第2度開轟。
獅隊在嘉義的賽事由胡智為先發，3局僅用39球，沒被敲出安打，送出4次三振，唯一的上壘者是因三壘手郭阜林的失誤造成。
胡智為退場後，獅隊後續由方建德、李承鴻、江國謙、邱浩鈞、林威志登板，皆未讓悍將攻破城池，一路掛蛋到終場，悍將打線全場僅6支零星安打。
悍將由楊彬先發投2局，首局被大舉攻下4分，包括郭阜林的兩分砲；接續陳韋霖、藍愷青、張耿豪、林柏佑、歐書誠登板，僅林柏佑、歐書誠未掉分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言