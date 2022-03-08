中職／悍將兩地慘丟18分 蔣智賢代打開轟成亮點

富邦悍將隊今天在自辦熱身賽兵分兩路，吞下雙重敗仗，在台南以3：9、在嘉義市以0：9皆輸給統一獅隊，一日兩戰狂丟18分，打線有兩名選手開轟，分別是蔣智賢、范國宸，蔣智賢為熱身賽第2度開轟，為本季挑戰生涯百轟「熱車」中。

悍將主力出征台南，由一軍總教練丘昌榮領軍，嘉義市則由二軍教頭陳金鋒領軍作戰。

悍將在台南的賽事，遭獅隊林子豪、蘇智傑、林安可3轟狙擊，悍將第1局靠張進德二壘打、高國輝一壘打串聯後攻下1分，分數凍結到7局，才由范國宸的陽春砲再有突破，苦主為傅于剛，蔣智賢9局代打，從楊孟沅手中敲出陽春砲，在自辦熱身賽第2度開轟。

獅隊在嘉義的賽事由胡智為先發，3局僅用39球，沒被敲出安打，送出4次三振，唯一的上壘者是因三壘手郭阜林的失誤造成。

胡智為退場後，獅隊後續由方建德、李承鴻、江國謙、邱浩鈞、林威志登板，皆未讓悍將攻破城池，一路掛蛋到終場，悍將打線全場僅6支零星安打。

悍將由楊彬先發投2局，首局被大舉攻下4分，包括郭阜林的兩分砲；接續陳韋霖、藍愷青、張耿豪、林柏佑、歐書誠登板，僅林柏佑、歐書誠未掉分。