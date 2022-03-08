中職／猛獅3轟打爆富邦 胡金龍對前東家2支0

統一獅隊今天首啟對外熱身賽，胡金龍留守台南球場，面對前東家富邦悍將隊2打席沒有安打，猛獅打線敲出3轟，林安可在7局揮出滿貫砲成為致命一擊，獅隊終場以9：3擊敗悍將。

獅隊為最晚展開對外賽的球隊，今天兩地賽事都與悍將交手，兩隊主力多在台南球場，獅隊由潘威倫先發，胡金龍則擔綱獅隊第1棒、左外野手，悍將則由郭俊麟先發。

胡金龍久違的對外賽就是遭逢前東家悍將，他僅守3局、2打席都是面對郭俊麟，首局擊出二壘方向滾地球出局，第3局則是吞下三振，獅隊4局上更換左外野手，蘇智傑接替他的位置。

兩隊都在首局就有分數進帳，悍將靠張進德二壘打、高國輝一壘打串聯先下一城，獅隊則由陳鏞基先敲二壘打，郭俊麟接連出現2次暴投，讓陳鏞基跑回分數。

獅隊打線亮點不少，老將陳鏞基敲出2支二壘打，後半段替補上場的林子豪、蘇智傑、林安可相繼開轟，戰線在7局下奠定勝負，悍將新秀投手岳少華登板後壞球連發，4次保送先擠回1分，林安可掃出直擊中外野計分板的滿貫砲形成重傷害，岳少華投0.1局狂失5分，陳冠勳接手後又是連續3保送，獅隊攻勢在高國慶的雙殺打出現後才告終。