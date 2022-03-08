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中職／林智勝戰熟悉的兄弟 三振、觸身、安打都來

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
鄭凱文面對前隊友林智勝投出三振。圖／中信兄弟隊提供
鄭凱文面對前隊友林智勝投出三振。圖／中信兄弟隊提供

林智勝本季轉戰味全龍隊，今天在自辦熱身賽首度對上前東家中信兄弟隊，面對前隊友鄭凱文、官大元，林智勝再度有安打、打點貢獻，兩隊終場以4：4平手。

龍隊曾在5日對戰兄弟，但當天林智勝有事告假，今天才是他首度對上兄弟，擔綱先發第2棒、指定打擊。

兄弟由鄭凱文先發，投3局、無失分，僅被敲出1安打，面對林智勝賞出三振；兄弟在第4局換上官大元，先對林智勝投出觸身球，李凱威、黃柏豪補上安打形成滿壘，林辰勳打向左外野的飛球，陳文杰發生守備失誤，讓龍隊先取2分。

5局下的過招，林智勝從官大元手中敲出安打，送回二壘上的隊友，7局由劉時豪代打他的棒次，林智勝此役以2打數1安打、1保送，有1分打點收工。

龍隊此役繼續進行隨隊測試投手生存戰，歐耀宗第5局登板控球狀況極度不理想，面對5名打者全部都是保送，兄弟擠回2分，在沒有取得出局數情況下提前換局；賴智垣、林羿豪各投1局失1分。

林智勝 官大元

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