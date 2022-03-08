韓職／金廣鉉重返老東家SSG 簽下151億韓元破天荒

大聯盟勞資爭議造成封館狀況持續中，韓籍左投金廣鉉決定重返韓職，和老東家SSG登陸者簽下4年151億韓元（約台幣3.8億）合約，成為史上最高薪。

33歲的金廣鉉2019年申請入札大聯盟，以2年800萬美元的合約加盟紅雀，總計2年繳出10勝7敗、防禦率2.97的優異表現，去年與紅雀2年合約到期，外界原先還看好他續留大聯盟，有機會簽下2年約、2000萬左右，不過金廣鉉最終決定結束兩年旅美生涯，返回家鄉打球。

金廣鉉2007年以地區指名方式加入當時SK飛龍，在接下來的12年棒球生涯中共累積136勝、1456次三振、2屆勝投王、4度明星賽、2008年獲選MVP，如今金廣鉉決定要再次披上SSG登陸者的戰袍，根據報導指出，雙方簽下這份4年151億韓元的合約，將會超越樂天李大浩、起亞虎羅成範的150億，成為韓職史上最大約。

金廣鉉今透過球團表示，在大聯盟這兩年繼體驗到更高層級的棒球，也體會到回饋球迷的重要性，因此想過如過有機會重返韓職，將會好好報答球迷。

他還提到在美國期間，看到SSG球團對棒球相當投入，再加上球團又以韓職史上最好的合約認可自己的價值，因此沒有多想就決定回到韓職繼續打拼，「距離賽季開打沒剩多少時間了，我會盡快回到球隊，為奪冠做出貢獻。」