中職／悍將談薪進度9成5 林益全、陳鴻文皆已達共識

中職目前僅0.5隊公布談薪結果，且4位自由球員「薪」情都尚未亮牌，麾下有兩名FA的富邦悍將隊，目前談薪進度已達95%，陳鴻文、林益全已達簽約共識。

悍將球團表示，「全隊談薪進度已完成接近95%，鴻文與益全已達簽約共識，將待全部完成後再一併公布。」

領隊林華韋下午出席謝國城盃賽前記者會，對於悍將隊談薪進度，他表示多數都已底定，僅剩少數選手；至於團隊整體薪資，林華韋不諱言應該有降，但主要是因為少了胡金龍的部分，其餘選手的團隊薪資應與去年相距不大。

胡金龍去年月薪70萬元，為悍將隊第2高薪選手，但因群組發言惹議風波，整季未在出賽規畫中，球季後被放在契約保留名單之外，由統一獅隊延攬。

兩位FA陳鴻文去年月薪50萬元，林益全則是72.5萬元，同樣都屬隊上高薪族群。陳鴻文在2019、20年專職後援，去年在季中補上先發輪值漏洞，展現不俗戰力，全季剛好投100局，防禦率3.15，可望為他在薪水上再躍進。