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木棒聯賽／陳佳樂猛打備戰中職 父親陳瑞昌是好榜樣

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
平鎮完成4連霸，陳佳樂4打數3安打、攻下兩分打點，成為贏球功臣。圖／學生棒球運動聯盟提供
平鎮完成4連霸，陳佳樂4打數3安打、攻下兩分打點，成為贏球功臣。圖／學生棒球運動聯盟提供

平鎮高中一壘手陳佳樂，今天在高中棒球聯賽木棒組冠軍戰猛打，4個打數揮出3支安打、包辦兩分打點，幫助球隊提前在7局結束以7：0擊敗三民高中，完成空前4連霸，棒球生涯下一步將挑戰中職，希望跟上父親陳瑞昌的腳步。

陳佳樂在冠軍戰前合計25支3，打擊率只有1成20，平鎮總教練吳柏宏要他別想太多，以免愈打愈亂，今天仍排進先發8棒，果然收到致勝效果。

平鎮4棒曾子祐、陳佳樂都有3支安打，7棒黃冠倫也貢獻兩安，3人幾乎包辦全隊所有安打（9安）。

值得一提的是，平鎮2局上攻下兩分取得領先，5局上追加1分，6局上一口氣攻下4分，陳佳樂前3打席連揮安打，剛好就在這3個半局，每次打擊都具有破壞力，成為贏球功臣。

儘管最近棒次排在後面，讓陳佳樂不太習慣，但他抱著「上場一定要幫助球隊」的想法，不再胡思亂想，終於在冠軍戰繳出夠水準的成績；吳柏宏認為，不管陳佳樂棒次如何，仍是隊上數一數二的打者。

陳瑞昌過去在兄弟象隊打了14年，退役後轉任教練，也待過統一獅隊教練團，目前在桃園航空城隊任職，擁有不少球迷。

吳柏宏很清楚陳佳樂前進中職的壓力，身為棒界第2代，外界關注、期待更多，他鼓勵陳佳樂好好掌握自己的優勢，做足準備、迎接未來挑戰。

平鎮高中 中職

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