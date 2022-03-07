中職／談到為何「棄獅轉象」泰迪承認兄弟給的合約更好

中信兄弟在上季奪冠後，立刻拋下震撼彈簽下曾是統一獅奪冠功臣的洋投泰迪，談到「棄獅轉象」的理由，泰迪坦言，「兄弟給我更好的條件與合約。」

泰迪在2020年7月加盟統一獅，8場先發拿下6勝、3.81防禦率的佳績，隔年續留統一獅，變現更加出色，同樣在8場先發中豪取6勝，防禦率甚至下修至1.18，然而季中為了代表國家隊參加東京奧運，泰迪選擇提前離隊，當時統一獅有試圖以更優渥的薪資條件慰留，但仍未能留住這名強投。

上季兄弟在奪冠後不到一星期，立刻宣布再補強攔胡泰迪，談到轉隊關鍵，泰迪也承認薪水確實是很大的決定因素，「當初做這決定真的非常艱難，畢竟待在統一獅也有2個球季了，但有時職棒場上就是如此，兄弟給我更好待遇，因為這個原因，所以做出了這樣的選擇。」

泰迪去年月薪有3萬美元，今年轉戰兄弟，月薪估計至少突破4萬美元，推測年薪有將近50萬美元，面對陣中一大主力的跳槽，統一獅主帥林岳平先前在開訓典禮喊出今年目標就是「打敗泰迪」，對此泰迪也不甘示弱地回應，「他們可以試看看呀，但我想應該會失敗。」

泰迪相當期待開季遇上老東家，並提前放話，「我也相當祝福統一獅能有最好的發展，今年會很期待對到他們，我想一定會很有話題與新鮮感，感覺很有趣，我想要三振每個人！」