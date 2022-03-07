快訊

謝忻數十張「大尺度」照遭惡意外流 警方證實獲報曝追查進度

303大停電台電董總確定下台 王美花被慰留原因曝光

中職／談到為何「棄獅轉象」泰迪承認兄弟給的合約更好

聯合新聞網 / 綜合報導
曾是統一獅奪冠功臣的洋投泰迪，承認轉隊理由是兄弟開的合約更好。 截圖自中信兄弟粉絲團
曾是統一獅奪冠功臣的洋投泰迪，承認轉隊理由是兄弟開的合約更好。 截圖自中信兄弟粉絲團

中信兄弟在上季奪冠後，立刻拋下震撼彈簽下曾是統一獅奪冠功臣的洋投泰迪，談到「棄獅轉象」的理由，泰迪坦言，「兄弟給我更好的條件與合約。」

泰迪在2020年7月加盟統一獅，8場先發拿下6勝、3.81防禦率的佳績，隔年續留統一獅，變現更加出色，同樣在8場先發中豪取6勝，防禦率甚至下修至1.18，然而季中為了代表國家隊參加東京奧運，泰迪選擇提前離隊，當時統一獅有試圖以更優渥的薪資條件慰留，但仍未能留住這名強投。

上季兄弟在奪冠後不到一星期，立刻宣布再補強攔胡泰迪，談到轉隊關鍵，泰迪也承認薪水確實是很大的決定因素，「當初做這決定真的非常艱難，畢竟待在統一獅也有2個球季了，但有時職棒場上就是如此，兄弟給我更好待遇，因為這個原因，所以做出了這樣的選擇。」

泰迪去年月薪有3萬美元，今年轉戰兄弟，月薪估計至少突破4萬美元，推測年薪有將近50萬美元，面對陣中一大主力的跳槽，統一獅主帥林岳平先前在開訓典禮喊出今年目標就是「打敗泰迪」，對此泰迪也不甘示弱地回應，「他們可以試看看呀，但我想應該會失敗。」

泰迪相當期待開季遇上老東家，並提前放話，「我也相當祝福統一獅能有最好的發展，今年會很期待對到他們，我想一定會很有話題與新鮮感，感覺很有趣，我想要三振每個人！」

東京奧運 薪水 薪資 中信

相關新聞

中職／談到為何「棄獅轉象」泰迪承認兄弟給的合約更好

中信兄弟在上季奪冠後，立刻拋下震撼彈簽下曾是統一獅奪冠功臣的洋投泰迪，談到「棄獅轉象」的理由，泰迪坦言，「兄弟給我更好的條件與合約。」 泰迪在2020年7月加盟統一獅，8場先發拿下6勝、3.81防禦

木棒聯賽／平鎮空前4連霸 吳柏宏期待子弟兵選秀順利

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）今天落幕，平鎮高中在冠軍戰對決三民高中，只打7局就以7：0提前結束比賽，完成史無前例的...

中職／兄弟電視轉播仍是緯來 MOD、CPBLTV都未定

中信兄弟隊今天宣布主場賽事網路轉播平台Twitch「中信兄弟官方頻道」走向全收費制，至於其它平台轉播，電視轉播已與緯來談...

棒球／U12當台灣復辦國際賽第一棒 指揮中心全力協助

台灣已乾渴許久的棒球國際賽，可望從今年下半年復出，中央流行疫情指揮中心副指揮官、現任內政部次長陳宗彥表態，以目前疫苗施打...

木棒聯賽／伍祐城奪冠後鎖定中職 偶像是學長徐若熙

平鎮高中今天在高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰擊敗三民高中，只打7局就以7：0提前結束比賽，締造4連霸紀錄再創聯賽新高，18...

中職／Twitch兄弟官方頻道要收費了 球團強調市場趨勢

中信兄弟隊前年起與直播平台Twitch合作，開設BROTHERS TV（中信兄弟官方頻道），目前總觀看次數超過2千萬次，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。