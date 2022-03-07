中職／兄弟電視轉播仍是緯來 MOD、CPBLTV都未定

中信兄弟隊今天宣布主場賽事網路轉播平台Twitch「中信兄弟官方頻道」走向全收費制，至於其它平台轉播，電視轉播已與緯來談得差不多，MOD部分尚未確定，可能影響最劇的CPBLTV，還需視聯盟與各球團討論結果。

兄弟兩年前率先開啟「製播分離」模式，球賽轉播之製作權及內容呈現由球團完全主導，也因此可以成立Twitch「中信兄弟官方頻道」，提供球迷需要的內容；球團今天進一步宣布，接下來主場賽事轉播將走向全收費觀看機制，預計15日開啟獨家全訂閱收費觀看模式，推出早鳥訂閱方案。

球迷也關心是否衝擊習慣其他平台收視習慣的族群，領隊劉志威表示，電視轉播已與緯來談得差不多，去年交給愛爾達的MOD轉播，則是尚未確定。

同屬網路轉播的CPBLTV，未來是否還看得到兄弟主場賽事，則還需要由聯盟與各球團討論。