棒球／不只中職要來 LLB國手選拔賽首度前進台東

受到疫情影響，三級棒球國際賽事在過去兩年全面喊卡，今年可望復辦，作為LLB國手選拔賽的謝國城盃蓄勢待發，少棒賽事將於4月17到24日、青少棒於4月23到5月1日在台東棒球村舉辦，這也是國手選拔賽首度前進台東。

台東縣向中央爭取1.12億經費，整建台東棒球村，今年除了要迎接中職暌違14年再度踏上台東，4月馬上就要舉辦謝國城盃，也是LLB的國手選拔賽，結合縣長饒慶鈴施政重點「重振台東棒球原鄉」政策，成為台東第一個國手選拔賽，回到掀起台灣棒球運動熱潮的起點，本次賽事分別由「中華電信」及「台灣中油公司潤滑油事業部」冠名贊助。

台灣世界少棒聯盟（TLLB）為世界少棒聯盟（LLB）總會於台灣區之官方認證分區組織，自2022年起負責台灣區（LLB）所有事務，包含台灣地區LLB推廣、球隊登錄及選拔賽等，並於國內推廣幼兒及少年棒球運動，增進幼兒及少年國際視野，且自今年起也首度開放球隊使用網路加盟，後續賽事報名也將讓球隊至官網報名。

今年於選拔賽中的冠軍球隊，台灣世界少棒聯盟參考LLB世界冠軍的獎典，設計冠軍錦旗及冠軍牌，希望獲得冠軍殊榮的球隊有全新感受，而針對前往亞太區的代表隊，台灣世界少棒聯盟也設計全新的球衣，希望出征的球隊，可以拿下好成績前進世界大賽。

中華電信冠名贊助本屆LLB少棒選拔賽，賽事全名為「中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽」，也將舉辦「中華電信5G挺棒 舞動精采」棒球公益活動，贊助4所偏鄉少棒球具，並邀請球星至偏鄉舉辦棒球營，紮根基層，培育少棒幼苗。

台灣中油潤滑油事業部冠名贊助「國光牌謝國城全國青少棒錦標賽」，提供資源缺乏的偏鄉學校球具贊助，也為參賽學校提供機油，讓球隊交通車及球場相關機具都能維持在最佳狀態。