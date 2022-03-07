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木棒聯賽／伍祐城奪冠後鎖定中職 偶像是學長徐若熙

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
平鎮高中投手伍祐城在冠軍戰登板，先發6局無失分奪勝。圖／學生棒球運動聯盟提供
平鎮高中投手伍祐城在冠軍戰登板，先發6局無失分奪勝。圖／學生棒球運動聯盟提供

平鎮高中今天在高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰擊敗三民高中，只打7局就以7：0提前結束比賽，締造4連霸紀錄再創聯賽新高，18歲先發投手伍祐城投6局無失分，成為贏球大功臣，他說：「確定參加今年中職選秀，最崇拜的偶像是味全龍隊投手徐若熙。」

伍祐城用83球完成6局任務，只被揮出4支安打、飆出8次三振，7局下再由高一投手陽念希接手完成比賽，兩人合計只被5安、送出9K，讓暌違16年再進聯賽冠軍戰的三民飲恨。

伍祐城不但奪下冠軍戰勝投，更獲選大會MVP，還拿到最佳十人（投手）獎，他表示，很開心球隊完成4連霸，都是靠學長先拿到冠軍，後面才能繼續完成霸業。

平鎮昨天拿到冠軍戰門票後，伍祐城向教練團自告奮勇，扛起對決三民重任，他說：「很久沒先發，有點緊張。」

伍祐城的投球策略很清楚，先用變化球搶好球數，再用速球解決打者，尤其能夠投出8次三振，自認就是速球尾勁好。

平鎮總教練吳柏宏表示，能夠打進聯賽4強的隊伍，都有一定實力，伍祐城按照投手教練的配球，變化球、速球狀況也都不錯，才能投出好表現。

徐若熙2019年從平鎮畢業後，以簽約金490萬元加盟龍隊，去年成為話題性十足的超級新人。

平鎮高中投手伍祐城在冠軍戰表現出色，獲選大會MVP。圖／學生棒球運動聯盟提供
平鎮高中投手伍祐城在冠軍戰表現出色，獲選大會MVP。圖／學生棒球運動聯盟提供

平鎮高中 徐若熙 中職

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