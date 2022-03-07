棒球／U12當台灣復辦國際賽第一棒 指揮中心全力協助

台灣已乾渴許久的棒球國際賽，可望從今年下半年復出，中央流行疫情指揮中心副指揮官、現任內政部次長陳宗彥表態，以目前疫苗施打狀況、世界疫情趨緩，U12世界盃棒球賽可望作為第一棒，重燃國際賽在台舉辦，指揮中心也會全力協助。

近兩年體壇受到新冠肺炎衝擊，比賽時程大亂，台灣也已久未主辦棒球國際賽事，前一次已是2019年11月的世界12強棒球賽預賽，今年原訂由亞洲棒球錦標賽打頭陣，但台灣疫情在年前再次升溫，亞錦賽也確定延期辦理。

亞錦賽延期到何時還未知，棒協秘書長林宗成表示，亞錦賽再要再看狀況，上半年不考慮，只能往下半年籌備，7月的會議會牽涉到亞錦賽、亞青賽是不是在台灣辦，到時再看會比較準確。

U12作為台灣復辦棒球國際賽的第一棒可期，陳宗彥指出，從2020年疫情爆發以來，羽協前兩年都有提出要辦台北公開賽，當時指揮中心也協助做防疫規畫，但最終羽協放棄，而現在的疫苗施打狀況、世界疫情趨緩，「Ｕ12現在在防疫上更不是問題，不論是棒協或主辦城市有防疫上的需要，一定會全力協助，希望U12可以在今年暑假帶給國人歡樂的棒球假期。」

U12表訂在7月底於台南開打，U23世界盃則於10月在台北舉辦；屆時外隊來台的防疫措施，陳宗彥表示，台灣的入境隔離政策，從今天開始縮短為10天，而未來也會在一段時間的觀察後持續放寬，在台灣疫情可控的情況下會逐步調整。