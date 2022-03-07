木棒聯賽／平鎮空前4連霸 吳柏宏期待子弟兵選秀順利

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）今天落幕，平鎮高中在冠軍戰對決三民高中，只打7局就以7：0提前結束比賽，完成史無前例的4連霸，總教練吳柏宏說：「連兩年在冠軍戰提前結束，很幸運。」

平鎮先發投手伍祐城投6局，只被揮出4支安打，飆出8次三振，陽念希接手最後1局，被安打、三振各1，兩人聯手讓三民從頭到尾掛零。

平鎮打完前5局領先3分，6局上揮出4支安打，串聯攻勢一口氣進帳4分，大幅拉開比數；三民大勢已去，先發投手黃子豪投5.2局，被揮出7支安打、失7分（5分自責）吞敗。

木棒聯賽從105學年度開始，近6年冠軍戰就有5次見到平鎮，而且全部封王，過去4冠都是擊敗穀保家商，包括去年只打7局8：1獲勝。

吳柏宏表示，感謝桃園市政府、學校、老教練張滄彬的支持，讓球隊可以安心訓練，才能拚出好成績。

回憶這波4連霸，他說：「前兩次對穀保很精彩（7：5、3：2），追求連霸當然會有壓力，我們後盾很強。」

今年6月將踏出校門的高三球員，已有多人表明投入中職選秀的態度，吳柏宏強調隊上選手很優秀，希望他們都能被職棒球團挑中。