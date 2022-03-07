木棒聯賽／大溪吳誌珈「拒絕再玩」 打擊率破4成

大溪高中外野手吳誌珈帽子上寫「拒絕再玩」提醒自己，高三打擊進步，今天在高中木棒聯賽季軍戰單場1安2打點，賽會累積打擊率4成34，一路走來跌跌撞撞，「可以成長成這樣，很感動。」

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰大溪高中今天與高苑工商交手，大溪高中前5局打完0比4落後，6局吳誌珈適時安打，幫助球隊一棒送回2分、帶起球隊士氣，大溪比賽後半段追分，終場以5比4拿下季軍，為隊史最佳成績。

吳誌珈此次賽會打擊狀況維持得不錯，總計53打數敲出23支安打，貢獻13分打點，打擊率4成34；吳誌珈表示，6局上場打擊時，一心想要幫助球隊建功，身為高三學長要跳出來扛責任，還好有好的結果，「當下感覺很爽」。

吳誌珈回憶，國中升上高中時棄投從打，一路走來跌跌撞撞，沒有想過自己可以成長到這樣，高一、高二跟同齡的球員相比並不突出，感謝教練團的信任，高三給機會、自己也有好好表現。

秀出寫在帽子上的「拒絕再玩」字樣，是吳誌珈升上高二時寫上的，「已經變成學長了，要提醒自己不要再玩下去。」

吳誌珈升上高三後，對於打擊更有自信，不會因為幾個打席打不好就低迷，自評心態調整得很好，「謝謝教練團把我們照顧得這麼好，讓我可以用健康的心態去打球。」

畢業後吳誌珈有打算赴台東大學就讀，但也提到，如果後續選拔賽打出不錯成績，受到球探關注，可能也會考慮投入中職選秀。