中職／Twitch兄弟官方頻道要收費了 球團強調市場趨勢

中信兄弟隊前年起與直播平台Twitch合作，開設BROTHERS TV（中信兄弟官方頻道），目前總觀看次數超過2千萬次，預計15日開啟獨家全訂閱收費觀看模式。

兄弟球團指出，兩年前因應轉播市場的趨勢與變化，率先開啟「製播分離」模式，球賽轉播的製作權及內容呈現由球團主導，掌握球賽轉播品質及流程，也因此可以成立Twitch官方頻道，真正提供球迷需要的內容。

兄弟強調高成本、高品質的內容，應由消費者直接付費才能讓環境更進步、更健康，也因這樣的市場趨勢，率先做出運動產業的突破，開創主場網路轉播全收費觀看機制，這一直是體育轉播市場期望的目標，也是全世界優質內容面對現今市場的趨勢。