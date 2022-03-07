木棒聯賽／大溪季軍創隊史紀錄 教頭：在我心中已是冠軍

高中木棒聯賽季軍戰大溪高中展現韌性，前5局打完落後4分，比賽後半急起追分，終場以5比4擊敗高苑工商，拿下季軍，再創隊史最佳成績；總教練鄭錦繁直言：「在我心目中他們已經是冠軍」。

大溪高中棒球隊2010年成立，中間曾一度從木棒組回到鋁棒組，2019年時重回高中棒球聯賽木棒組賽事，重返後在108學年度打進12強，此次110學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事，一路推進隊史最佳成績紀錄。

今天季軍戰大溪高中與高苑工商交手，大溪高中前5局打完0比4落後，6局追分，靠著接連安打、保送攻佔滿壘，吳誌珈適時安打、送回2分，再靠著滾地球跑回第3分。

大溪9局再起攻勢，汪家毅敲出二壘打，林子峻、王興龍接連安打，送回追平分，再靠著簡瑋興安打、野手選擇跑回超前分。

大溪中繼投手方冠華投3.1局被敲2支安打，投出2次三振、無失分，幫助球隊守住局面，球隊拿下季軍、方冠華為勝投。

大溪總教練鄭錦繁說：「這就是桃園棒球的韌性，堅持到最後」，鄭錦繁更表示，教練團很信任這批球員，雖然昨天輸掉比賽，但相信他們的實力不只是這樣，「他們打入8強時，在我心目中就已經是冠軍」。

今天比賽前半段落後，鄭錦繁說，教練團和選手間互相信任，開賽打擊上進入狀況比較慢，慢慢適應對方投手的速度後開始追分，可以有這樣的成績，很欣慰也很感動。

鄭錦繁表示，球隊轉型、重回木棒組賽事時間不長，可以有這樣的成績，要感謝「桃園棒球教父」張滄彬老師，也感謝市府、校長的支持，「這就是我們桃園基層棒球的實力，證明我們桃園的高中棒球隊沒有一隊是肉腳」。