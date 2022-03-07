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木棒聯賽／大溪高中9局逆轉高苑 搶下季軍創隊史最佳

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
大溪高中奪下季軍，締造隊史在聯賽最佳紀錄。圖／學生棒球運動聯盟提供
大溪高中奪下季軍，締造隊史在聯賽最佳紀錄。圖／學生棒球運動聯盟提供

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）邁入最後一天賽事，大溪高中上午在季軍戰以5：4擊敗高苑工商，締造隊史在聯賽最佳紀錄，平鎮高中、三民高中將在冠軍賽交手，平鎮挑戰4連霸。

大溪、高苑之戰打完前5局，高苑以4：0領先，大溪6局上追回3分，打到8局結束只落後1分，9局上最後反攻機會，以4支安打、1次內野滾地球攻下兩分逆轉戰局。

王興龍9局上在一、三壘有人時，揮出關鍵安打攻下追平分，郭子昕在滿壘時揮出二壘方向滾地球，送回隊友成為致勝一擊。

大溪前年12強原是隊史最佳表現，去年只打到24強，今年不但首次拚進4強，還抱回季軍，王興龍說：「去年學長輸在第2階段，今年奪下季軍很開心，終於結束比賽了。」

他表示，9局上最後一個打席，教練有設定策略，也打到想要的球路，揮出安打很興奮、感覺很爽。

王興龍過去出身桃園市仁善國小少棒隊、仁和國中青少棒隊，有不少隊友在平鎮高中，他認為平鎮攻、守都不錯，應會在冠軍戰獲勝。

棒球 高苑工商

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