中職／聯手高爾兄弟 猿隊年度影片「Rise Up」前導公開

2022年樂天桃猿年度主題影片「Rise Up」，由國際品牌及車廠指定的導演高爾賢全程策劃，從辛苦練球過程找到最真摯的感動，也首次與親弟弟高爾宣跨界合作，在影片中展現「高爾」聯手影像、音樂的完美組合。

猿隊今天公開主題影片前導幕後花絮，正是導演高爾賢致敬國際電影預告方式，高爾賢坦承並非棒球死忠球迷，但因為自己也曾是運動員，希望憑藉自己曾為體育人的感動，在拍攝內容中展現情緒轉折與速度感。

領隊浦韋青表示：「正因為爾賢的風格如此，反而可以展現樂天球團要打破原有框架，再戰起來的決心！」

前導片中松山機場、台灣虎航彩繪機全都入鏡，球員們在鏡頭前放聲狂吼、不顧形象拚命練習，難度很高，一切都是來自於信任高爾賢團隊的專業拍攝，正片將在3月21日之後上架，迎接4月5日在桃園球場展開賽季首戰。