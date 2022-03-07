日職／露齒燦笑都在演？OB爆新庄帶隊超嚴格 球員鬆懈就挨罵
自從新庄剛志接任日本火腿隊總教練以來，總給外界一種替球隊注入新活力，讓整隻隊伍變得更加開朗的感覺。然而最近有日本媒體卻透露，看似笑容滿面的新庄剛志，私底下教球時的態度卻截然不同，是個不折不扣的魔鬼教頭。
根據日本媒體「日刊現代DIGITAL」報導，談到新庄剛志，許多人都會聯想到他在媒體前露白齒燦笑，有許多驚人鬼點子的形象。然而實際探訪春訓，就會發現他帶隊其實相當嚴格，和媒體前的樣子完全不同，球員們練球的態度也顯得戰戰兢兢。
一位球團OB指出，新庄剛志一邊扮演古靈精怪的「BIG BOSS」，一邊又告訴球員們「弄到受傷就是一般人，不是職業選手，不需要那種球員」、「我會給大家機會，但沒辦法把握的選手請好自為之」、「敢怠慢的球員立刻下二軍」等等，就連對其他教練也說「要是沒有成果就馬上打包走人」。碰到要求的事情選手卻沒辦到，新庄更會瞬間翻臉罵人，讓無論球員還是教練團都不敢懈怠。
日前在與養樂多的熱身賽中，扛第四棒的今川優馬，就因為要上場打擊時還穿著守備時的鞋子而非釘鞋，遭到新庄「懲罰性調度」換下場，反映出新庄野球除了能讓人期待有什麼鬼點子的同時，更營造出要球員們時時刻刻保持專注的風氣。
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